Cast helpt je door '13 Reasons Why' 2

De Amerikaanse Netflixserie '13 Reasons Why' gaat een waarschuwingsvideo uitzenden voor elke aflevering van het tweede seizoen. De streamingsdienst nam die beslissing omdat de makers veel kritiek over zich heen kregen nadat ze in het eerste seizoen de zelfdoding van een van de hoofdpersonages expliciet in beeld brachten.

Hoewel de reeks veel lof kreeg omdat ze tienerproblemen zoals seksueel misbruik, drank- en drugsverslaving en pesten bespreekbaar maakte, kreeg ze ook veel kritiek. Zo werd gezegd dat de reeks zelfmoord en mentale problemen zou verheerlijken. Bovendien zou de serie verantwoordelijk zijn voor een stijging in zelfmoord-gerelateerde zoekopdrachten op het internet.

Video van de cast

Om aan de kritiek tegemoet te komen, worden nu een aantal aanpassingen gedaan. Zo wordt onder andere een video aan de reeks toegevoegd waarin de acteurs de kijkers waarschuwen voor wat ze te zien zullen krijgen. Ook raden de acteurs het publiek aan om hulp te zoeken en worden de kijkers doorverwezen naar een lijst met hulporganisaties. Bovendien voegt Netflix de video ook toe aan het eerste seizoen van de reeks.

Groot onderzoek

Aan die beslissing ging heel wat onderzoek vooraf. Onderzoekers spraken met meer dan 5.000 tieners en hun ouders in vijf verschillende landen. Volgens die studie zou de reeks de ogen van de tieners geopend hebben. Zij zouden nu beseffen dat ook mensen van hun leeftijd kunnen lijden aan depressie. De video moet hen tonen dat er ook een oplossing voor bestaat.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.