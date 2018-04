Casey Neistat bezoekt België

De Amerikaanse vlogger Casey Neistat is in ons land. De jongste generatie kent hem zeker, want hij is immens populair op YouTube. Zijn video's zijn samen al meer dan twee miljard keer bekeken. Neistat brengt zowel video's over zijn dagelijkse leven, als indrukwekkende stunts. Hij heeft van zichzelf een echt merk gemaakt, en verdient daar ook goed geld mee. Vandaag spreekt hij in België op FUEL, een technologiecongres van Medialaan.

Casey Neistat is een Amerikaanse vlogger en filmproducent. In 2010 startte hij zijn eigen YouTubekanaal, met succes. Vandaag worden zijn video’s massaal bekeken.

De filmpjes van Neistat zijn er gevarieerd en daar houdt zijn publiek wel van. Er zijn zowel video’s van Neistat die snowboardt achter een auto over Times Square, als filmpjes uit een online dagboek of reclamestukken voor dure merkproducten.

Met zijn filmpjes verdient Neistat bakken geld. Zijn vermogen wordt op tien miljoen euro geschat. Hij is dan ook een vloggend rolmodel voor heel wat Vlaamse jongeren en startende videomakers.