“Cameron Diaz stopt met acteren”

Als we Selma Blair, één van de beste vriendinnen van de Amerikaanse actrice Cameron Diaz mogen geloven, is Diaz gestopt met acteren. “Ze heeft het gehad met de filmindustrie en wil zich helemaal focussen op haar gezinsleven met echtgenoot Benji Madden”, klinkt het.

Selma Blair deed de uitspraak tijdens een Oscar’s Vanity Fair-feestje in Los Angeles vorige week. “Ik had graag een sequel gemaakt van The Sweetest Thing”, vertelde ze. “Maar tijdens een lunch een tijdje terug met Cameron hadden we het over die film en toen zei zij: ‘Ik heb het gehad’. Ik bedoel, ze moét helemaal geen films meer maken, ze heeft een geweldig leven en ik weet niet wat er zou moeten gebeuren om haar terug te laten keren naar het scherm.”

Modelabel

Cameron Diaz was niet meer op het grote scherm te zien sinds haar rol in Annie in 2014. Ze hielp recent wel haar schoonzus Nicole Richie, beide vrouwen trouwden met de tweelingbroers Joel en Benji Madden, bij de lancering van diens modelabel Revolve a little while back.

"Niet geïnteresseerd"

Nochtans blijven de aanbiedingen voor filmrollen bij Cameron binnenstromen. Een insider weet dat ze werkelijk “overspoeld wordt met filmscripts met de bedoeling haar weer aan de slag te krijgen, maar ze is gewoonweg niet geïnteresseerd”. “Ze is gelukkig, verliefd en wil het beste maken van haar vrijheid en vrije tijd.”

Cameron zelf reageerde nog niet op de berichten over haar vroegtijdige ‘pensioen’.