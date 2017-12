BV's nemen afscheid van Marc Van Eeghem

In Antwerpen is afscheid genomen van acteur Marc Van Eeghem. Er was een grote plechtigheid in de Bourla, de schouwburg waar de acteur zelf vaak speelde. Heel wat collega’s kwamen hem een laatste groet brengen. Marc Van Eeghem overleed vorige week donderdag na een lange strijd tegen kanker. Hij werd 57.

Ben Van Ostade zette samen met Marc Van Eeghem de eerste stappen op de scène. “Ik ben hier om terug te denken aan die fantastische periode die ik met hem mocht meemaken. Hij was een heel loyale, trouwe collega en een genereus en lief man”, vertelt hij.

Ook regisseur Marc Didden kwam afscheid nemen en noemt van Eeghem een straf acteur. “Maar het prettigste was om hem privé tegen te komen, want het was een heel fijne man. Dat wordt altijd gezegd van wie overleden is, maar hier is het echt toepasselijk.”

Feest

Het afscheid in de Bourla moest een feest worden, dat wilde hij zelf. Hij stond er in februari voor de laatste keer op de planken. “Het is goed dat hij hier geëerd wordt”, zegt acteur Warre Borgmans. “Het is de plaats waar hij zich op zijn best voelde, denk ik.”

De familie van Marc Van Eeghem had liever geen camera’s binnen, maar VTM NIEUWS-journaliste Aagje Vanthomme kon de plechtigheid wel volgen. “Het was een heel ontroerend en bijzonder afscheid, maar er is met momenten ook heel hard gelachen”, vertelt ze.