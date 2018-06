Bruno Mars in vorm op Werchter Boutique

Bruno Mars heeft gisterenavond in het Festivalpark in Werchter met zijn typische funky dansmuziek en veel hits het festival Werchter Boutique bijzonder sfeervol afgesloten. Voor deze zevende editie van Werchter Boutique, dat dit jaar de seizoensopener is van de zomerfestivals in Werchter, daagden meer dan 55.000 personen op.

Werchter Boutique is een festival dat steeds in het teken staat van een grote naam in de showbusiness. In het verleden waren Madonna, Prince, Metallica, Muse en Robin Williams headliners.

Bruno Mars

Dit keer was het Bruno Mars, die gekleed in rood basketbalshirt van de Chicago Bulls, met pet en korte broek, een resem funky hits bracht zoals '24K Magic', 'Treasure', 'Marry you' en 'That's what I like'. Hij wisselde dat af met wat tragere nummers zoals het mooie 'When I was your man'.

Mars sprak tijdens de show zelfs een woordje Nederlands en had het publiek helemaal mee. Ook de openingsact: '25K Magic', vergezeld van een groot vuurwerk, werd door het publiek gesmaakt.

Years & Years

Eerder op de dag concerteerden ook Lil'Kleine, DJ Rashida, Tom Odell, Jessie J, Years & Years en Oscar and the Wolf op de festivalweide. Deze laatste groep speelde een thuismatch en kon met op de achtergrond een bijzonder mooi ondergaande zon zowel met recent werk (zoals 'Runaway' en 'Breathing') als het oudere 'Princess' en 'You're mine' opnieuw rekenen op massale steun van het aanwezige publiek.

Zoals bij elk festivalgebeuren zette De Lijn ook nu extra bussen in vanuit Leuven. Dit keer werden 28 bussen ingezet en 46 chauffeurs. Deze vervoerden bijna 10.000 festivalgangers. Ook bij de volgende concerten in Werchter zal De Lijn van de partij zijn. Het eerstvolgende concert is dat van Ed Sheeran op 1 juli. Daarna volgen nog Rock Werchter en TW Classic.

Foto: archief