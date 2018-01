Bruno Mars grote winnaar op Grammy's

De Amerikaanse zanger Bruno Mars is vannacht de grote winnaar geworden van de 60ste Grammy Awards, de Oscars van de muziekindustrie. Mars ging aan de haal met zes Grammy’s, waaronder die van Beste Album met ‘24K Magic’. De avond zelf, die doorging in de Madison Square Garden in New York, was overigens zeer politiek geladen.

Er was opnieuw veel aandacht voor seksueel overschrijdend gedrag, en hoe vooral vrouwen daar slachtoffer van werden. Zangeres en actrice Janelle Monae gaf een overtuigende speech. “We komen in vrede, maar we menen het serieus”, zei ze in naam van alle vrouwen in de muzieksector.

Time's up

“Het gebeurt niet alleen in Hollywood of Washington, maar ook hier in onze industrie. En voor hen die ons het zwijgen willen opleggen, heb ik twee woorden: ‘Time’s up’. Na de speech van Monae volgde een emotioneel optreden van zangeres Kesha.

De show werd gepresenteerd door talkshowhost en televisiepersoonlijkheid James Corden. In een opvallende video liet hij zangers, maar ook Hillary Clinton, voorlezen uit het omstreden boek ‘Fire and Fury’, dat een niet zo fraai beeld schetst van het leven in het Witte Huis onder president Trump.

JAY-Z

Maar naast politiek draaiden de Grammy’s natuurlijk ook om muziek. Naast Mars ging ook rapper Kendrick Lamar met heel wat prijzen aan de haal. Grote verliezer van de avond was hiphopper JAY-Z: hij was maar liefst acht keer genomineerd, maar won geen enkele Grammy.

Andere winnaars

Andere winnaars in belangrijke categorieën zijn onder meer Alessia Cara als beste nieuwe artiest, Ed Sheeran met de beste solo-uitvoering ('Shape Of You') en het beste popalbum ('Divide'), The War on Drugs met het beste rockalbum ('A Deeper Understanding'), The National met het beste alternatieve album ('Sleep Well Beast') en Kraftwerk met het beste elektronische/dance-album ('3-D The Catalogue').

Daarnaast werden er twee Grammy Awards postuum uitgereikt. De in december 2016 overleden Carrie Fisher - bekend om haar rol als prinses Leia uit Star Wars - kreeg de prijs voor beste album met gesproken woord voor haar audioboek 'The Princess Diarist' waarin ze anekdotes vertelt over de populaire filmreeks. Leonard Cohen, die in november 2016 overleed, won beste rockuitvoering met zijn lied 'You Want it Darker', dat drie weken voor zijn dood werd uitgebracht.