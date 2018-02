Bruid Blind Getrouwd vergeet naam van man

Morgen is te zien hoe Wendy, een van de bruiden van dit seizoen van Blind Getrouwd, in het huwelijksbootje stapt met Damiano. Alleen heeft ze wat moeite met de naam van haar echtgenoot.

Het concept van Blind Getrouwd is intussen wel gekend: bruid en bruidegom zien elkaar voor het eerst aan het altaar en leren elkaar daar kennen. Dat was ook het geval bij Damiano, die zich voorstelt aan Wendy.

Alleen vergeet Wendy even die naam te onthouden. Wanneer de burgemeester van Linkebeek haar enkele seconden later vraagt of ze de naam van haar echtgenoot al kent, antwoordt ze volmondig: "Ja, Ben." En dat tot grote hilariteit van de zaal.