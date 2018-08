Broers Coppens kweken sixpack voor nieuw programma

Het zesde seizoen van Het Lichaam van Coppens opent met een stunt én met een grondige transformatie van het lichaam van de broers Coppens. Ze hebben getest of ze op twee maanden tijd zo veel spieren en een sixpack konden kweken om onderbroekenmodel te worden.

Het nieuwe seizoen van Het Lichaam van Coppens gaat volgende week donderdag 6 september van start bij VTM. Het programma gaat onmiddellijk van start met een heuse stunt: de broers Coppens wilden in twee maanden tijd zo veel spieren en een sixpack kweken, dat ze onderbroekenmodel zouden kunnen worden.

Het experiment was succesvol, want het lichaam van de broers is vanaf vandaag te bewonderen in de folder van HEMA, mét sixpack. Ook in de winkels zelf worden ze in het groot afgebeeld.