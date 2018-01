Britney Spears komt naar België!

De Amerikaanse popster Britney Spears komt op 15 augustus naar België. Onder het motto 'Baby One More Time' trekt ze naar het Sportpaleis in Antwerpen. Ze heeft ondertussen al 250 optredens gedaan in haar tour 'Britney: Piece of Me' en nu kunnen ook wij mee genieten.

"Op haar 36ste kan het popicoon een indrukwekkend palmares voorleggen", staat in het persbericht. "Tot op de dag van vandaag is 'Oops - I Did it Again’ één van de snelst verkopende albums ooit."

"Haar optredens zijn een streling voor het oog en een lust voor uw ledematen die schaamteloos zullen meebewegen op de vele aanstekelijke en verslavende grooves van Britney."

Vanaf 26 januari om 10 uur kan je tickets kopen via greenhousetalent.be.