Brexitminister Raab neemt ontslag

Dominic Raab, de Britse brexit-minister, kondigt op Twitter aan dat ook hij uit de regering stapt. "Ik kan, in goed geweten, de voorwaarden die voorgesteld worden voor onze deal met de EU niet steunen", tweet Raab. Hij voegt zijn ontslagbrief aan de Britse premier Theresa May toe in zijn tweet, en maakt ook duidelijk dat hij "blijvend respect" heeft voor haar. Gisteravond gaf de Britse regering groen licht voor het voorlopige brexitakkoord, maar na het vertrek van Raab en eerder op de dag ook al de staatssecretaris voor Noord-Ierland, Shailesh Vara, lijkt het erop dat de regering zich niet unaniem achter dat akkoord schaart. Straks gaat May naar het Britse Lagerhuis om de parlementsleden tekst en uitleg te geven.

Raab geeft twee redenen waarom hij het akkoord niet kan steunen, die allebei te maken hebben met het statuut dat Noord-Ierland na de brexit zal krijgen. Net als zijn voorganger David Davis, die in juli 2018 opstapte vanwege meningsverschillen met May, staat Raab bekend als een hardliner. May mag dus opnieuw op zoek naar een brexit-minister.

(Lees verder onder de tweet)

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) 15 november 2018

Vertrouwen "Maar bovenal kan ik de voorstellen van het voorlopige akkoord niet verzoenen met de beloftes die we aan de bevolking gedaan hebben in ons partijprogramma van de laatste verkiezingen", schrijft Raab. Hij meent dat het hier in de kern gaat om een kwestie van "vertrouwen".

In zijn ontslagbrief schrijft Raab verder nog te begrijpen waarom de premier een deal, onder de afgesproken voorwaarden, wil afsluiten met de EU. Hij kan dat echter niet, en besliste daarom ontslag te nemen.

"Spijt" May heeft, vindt Raab, een brexit-minister nodig die kan pleiten voor dit akkoord waar zij zich met overtuiging achter geschaard heeft. "Het spijt mij dat ik dit niet kan", besluit Raab.

Britse media vermoeden dat nog meer regeringsleden zullen opstappen in de loop van de dag. Het zou onder meer gaan om minister van Handel Liam Fox, minister voor Ontwikkelingssamenwerking Penny Mordaunt en minister van Arbeid Esther McVey.