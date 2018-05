Brad Pitt bedreigde Harvey Weinstein

Brad Pitt heeft uitgehaald naar Harvey Weinstein toen hij te weten kwam dat actrice Gwyneth Paltrow, zijn toenmalige vriendin, door de filmregisseur geïntimideerd was. Dat heeft de actrice gezegd in een radio-interview met Howard Stern.

“Je raakt mijn vriendin met geen vinger aan. Als je dat opnieuw doet, vermoord ik je”, moet Pitt furieus gezegd hebben. Het incident gebeurde eind jaren negentig.

Dankbaar

Hoewel Pitt en Paltrow geen koppel meer zijn, is de actrice hem eeuwig dankbaar voor wat hij gedaan heeft. “Hij had al de macht om zoiets te doen, ik stond op dat moment nog nergens en kon niet zelf ingrijpen. Wat hij voor me deed zal ik nooit vergeten”, zegt Paltrow.

Vorig jaar dienden tientallen vrouwen klacht in tegen Weinstein voor seksuele intimidatie en zelfs verkrachting. De hele #metoo-beweging kwam toen op gang. Vandaag gaat de filmregisseur zichzelf aangeven bij de autoriteiten in New York.

