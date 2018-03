Boxing Stars: dit zag je niet op TV

In de eerste aflevering van Boxing Stars op VTM maakten de zwaargewichten hun opwachting. Bij de vrouwen was het Marie Verhulst die Natalia versloeg, terwijl Kamal Kharmach het bij de mannen haalde van Erik Goossens.

Indrukwekkende outfit

Natalia verloor erg nipt van Marie Verhulst in de eerste kamp bij de dames in Boxing Stars, maar de furie uit Oevel deed er alles aan om de kamp in haar voordeel te beslechten. Zo stapte ze niet zomaar de ring in, maar wel met een aangepaste boksoutfit: een witte cape vol glitters. “Boks is ook een optreden, dus er moeten een beetje glitters bij”, zei haar stylist. In de coulissen kon Natalia haar geluk niet op. “Dat zal wel zijn! Dit is zot, dit is echt de max gewoon”, glunderde Natalia. “Ziet dat blinken!”

(Lees verder onder de video)

Peptalk

Erik Goossens moest vanavond het onderspit delven tegen Kamal Kharmach in Boxing Stars. Aan de peptalk van zijn goede vriend Jan Van Looveren lag het in elk geval niet. Jan gaf Erik vlak voor de wedstrijd nog enkele tips: “Goede focus, jongen. Ik denk dat Kamal heel snel gaat komen, maar hij gaat rapper moe zijn. Laat hem de eerste ronde maar komen en dan de tweede ronde: ‘BANG’ erop. Je kan het, niet beginnen zeggen: ‘Ik kan het niet’!”

(Lees verder onder de video)

Volgende week, op donderdag 5 april, trekken vier lichtgewichten de bokshandschoenen aan. Laura Tesoro staat tegenover Bieke Ilegems en Sieg De Doncker mag Faroek Özgünes proberen knock-out te slaan.