Boxing Stars: Deze 16 BV’s gaan mekaar te lijf

Binnenkort zendt VTM een nieuwe editie van Boxing Stars uit. Zestien BV’s slaan elkaar vrijwillig tot moes, de acht duo’s liggen al vast en de deelnemers zijn volop aan het oefenen. De zestien bekende gezichten zullen de ziel uit hun lijf knokken, want niemand wil afgaan voor een live publiek met heel wat van zijn collega’s en familie.

Deelnemers dit jaar zijn Laura Tesoro, Bieke Ilegems, Astrid Coppens, Stéphanie De Roover, Natalia, Marie Verhulst, Eline De Munck, Hilde De Baerdemaeker, Faroek Özgünes, Sieg De Doncker, Andy Peelman, Oscar Willems, Erik Goossens, Kamal Kharmach, Bill Barberis en Hans Van Alphen gaan met elkaar op de vuist in de boksring.

Laura Tesoro vs. Bieke Ilegems

Laura Tesoro: “De kick en de goesting zijn groter dan de schrik. Mensen verwachten totaal niet dat ik echt wel een patat kan geven, dus als ik de kans zie, zal ik wel moeten slaan.”

Bieke Ilegems: “Wat ben je ermee als je klop krijgt door mooi te staan? Ik wil helemaal niet mooi staan. Ik wil lelijk staan, maar goed kloppen.

Astrid Coppens vs. Stéphanie De Roover

Astrid Coppens: “Mijn sterkte punt is dat ik groot ben en lange armen heb. Ik heb dat altijd wat abnormaal gevonden, maar nu komt dat wel goed uit.”

Stéphanie De Roover (mevrouw Jeroen Meus): “Ik wil echt in de ring staan zonder schrik om slaag te krijgen en uitstralen dat ik kan winnen.”

Natalia vs. Marie Verhulst

Natalia: “Ik kan heftig uit de hoek komen! Ik heb nog nooit gezegd in een tv-programma dat ik kom om te winnen, maar nu moet ik winnen.”

Marie Verhulst: “Misschien moet ik de eer van de familie Verhulst redden, aangezien Viktor vorig jaar verloren heeft. Dit is het moment dat ik alle angst uit mijn hoofd moet zetten.”

Eline De Munck vs. Hilde De Baerdemaeker

Eline De Munck: “You’re gonna die, baby! Ik ben niet bang om slaag te krijgen. En ik ben ook niet bang om slaag te geven.“

Hilde De Baerdemaeker: “Je moet de ander pijn doen, want anders ga je pijn hebben. En wanneer Eline even twijfelt, dat is het moment waarop ik toe ga slaan.”

Faroek Özgunes vs. Sieg De Doncker

Faroek Özgünes: “Ik ben de kleinste, de lichtste en de oudste, maar ik ben ook de gemeenste.”

Sieg De Doncker: “Mijn coach noemt mij ‘Den Bulldozer’, omdat ik alles ga kapot maken wat er op mijn weg komt.”

Andy Peelman vs. Oscar Willems

Andy Peelman: “Ik wil tot het uiterste gaan, tot ik erbij neerval. Hopelijk niet letterlijk dan.”

Oscar Willems: “Ik vind dat bijzonder fascinerend: op uw bakkes krijgen. Als ik een doel heb dan ga ik er volledig voor en interesseert het mij niet hoeveel pijn het doet of hoeveel adem ik tekort kom.”

Erik Goossens vs. Kamal Kharmach

Erik Goossens: “I’m a lover, not a fighter. Dat is de reden waarom ik dit wil doen. Mijn stijl van boksen is een kruising tussen Muhammad Ali en Charlie Chaplin.”

Kamal Kharmach: “Het is rammel geven of rammel krijgen. Het is opeten of opgegeten worden. En ik eet heel graag.”

Bill Barberis vs. Hans Van Alphen

Bill Barberis: “Ik heb sowieso een betere techniek dan Hans, dus op technisch vlak zou ik de kamp moeten kunnen winnen.”

Hans Van Alphen: “Het zit niet in mij om agressief te worden, maar vanaf dat je één slag in je gezicht krijgt, dan verandert dat toch helemaal en ik kan hard slaan!”