Boekenbeurs opent vandaag voor grote publiek

In Antwerp Expo is gisterenavond in aanwezigheid van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) de 82ste Boekenbeurs officieel geopend. Organisator Boek.be is met een vernieuwing van de Boekenbeurs bezig, die tegen 2020 helemaal rond moet zijn. De eerste concrete veranderingen zijn nu al merkbaar.

De Boekenbeurs wil sterker inzetten op inhoud en de focus op de schrijvers leggen. Het centrale thema dit jaar is daarom "Woord aan het Woord". Boek.be is ook verschillende partnerschappen aangegaan, die een inhoudelijke bijdrage zullen leveren.

Zo heeft de Foire du Livre de Bruxelles een stand op de Boekenbeurs en omgekeerd zal ook de Boekenbeurs een stand krijgen bij haar Franstalige tegenhanger. "Het gaat om een belangrijke samenwerking van drie jaar, die onze Vlaamse auteurs ten goede zal komen, want dit verhoogt hun zichtbaarheid in een ander taalgebied", stelde Sven Gatz.

Boekenbeurstelevisie

Ook met onderwijsinstellingen werden partnerschappen gesloten. Zo organiseert de KULeuven onder meer een 'Science Slam', een wedstrijd tussen zes wetenschappers die hun onderzoek zo duidelijk mogelijk aan een groot publiek moeten uitleggen. Studenten van de Brusselse filmschool het RITCS brengen dan weer 'Boekenbeurstelevisie', met verslagen die in de inkomhal van de beurs worden getoond.

75 events

Naast de inhoud werd ook de vorm van de Boekenbeurs aangepakt. In de gloednieuwe Boek-o-drome, die plaats biedt aan tweehonderd mensen, worden 75 events georganiseerd. Ook de signalisatie werd aangepast en er werden verschillende routes uitgestippeld - dit jaar voor kinderen en kunstliefhebbers - die elke editie veranderen.

Boek.be wil voorts op financieel vlak veranderingen doorvoeren. "Tien euro inkomprijs vinden we nog altijd gerechtvaardigd, ondanks de kritiek van sommigen. (Auteur Pieter Aspe signeert dit jaar niet op de Boekenbeurs, omdat hij de inkomprijs te duur vindt, nvdr) Maar we zijn wel zinnens om vanaf 2019 de toegang gratis te maken voor jongeren tot en met 18 jaar. Ook wordt bekeken of het ticket niet deels kan omgevormd worden tot een boekencheque, waarmee je na de beurs in de boekhandel terecht kunt", zei Alexis Dragonetti, gedelegeerd bestuurder van Boek.be.

Gulden Boek

Tijdens de officiële opening werd het Gulden Boek uitgereikt, een prijs van de Europese Uitgeversvereniging voor wie zich verdienstelijk maakte voor het boekenvak. De prijs ging naar Wim Helsen van het Canvas-programma 'Winteruur'.

Vandaag opent de Boekenbeurs voor het grote publiek. Het evenement is opnieuw in twee delen opgesplitst: van 28 oktober tot 4 november en van 8 tot 11 november. Bekende auteurs als Michael Palin, Paolo Giordano, Ian Kershaw, Nicci French, Kader Abdolah, Tom Lanoye en Peter Verhelst komen langs voor een signeersessie en/of een lezing.

Ook publiekstrekkers zoals kookboekenauteurs Sandra Bekkari, Pascale Naessens en Jeroen Meus staan opnieuw op de affiche.