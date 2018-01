Boek Trump ook bij ons populair

Het veelbesproken boek 'Fire and Fury' over Donald Trump wordt ook in ons land volop besteld. In het boek schetst auteur Michaël Wolff een beeld over het huwelijk van Donald Trump en first lady Melania en hoe het er in het Witte Huis aan toegaat.

Op dit moment zijn er enkele duizenden boeken verkocht in België en Nederland via bol.com. Dit aantal is voor een internationale titel aanzienlijk: “Het is opvallend dat een Engelstalig boek zo populair is”, zegt Bol.com. “Het boek scoorde afgelopen week zelfs een paar dagen beter dan bestseller ‘Oorsprong’, het vijfde deel in de Robert Langdon-serie van auteur Dan Brown.”

Klein kind Auteur Michael Wolff heeft zijn boek naar eigen zeggen gebaseerd op tweehonderd interviews met mensen uit de entourage van Trump. En de conclusie die hij trekt, is niet mals. Zo schrijft Wolff dat Trump helemaal geen president wou worden en dat Melania in tranen uitbarstte bij het verkiezingsresultaat. Volgens de auteur omschrijven de medewerkers van de Amerikaanse president hem ook als een klein kind en een dommerik.

“Verstand verloren”

Ex-adviseur van Trump, Steve Bannon, getuigt ook in het boek. Zo benoemt hij een ontmoeting van Donald Trump jr met een Russische advocate tijdens de verkiezingsstrijd van 2016 "verraad, onpatriottisch en rotzooi". Daarop reageerde de president dat Bannon "zijn verstand verloren heeft".“Bannon is niet alleen zijn baan kwijt, hij heeft ook zijn verstand verloren”, ’ reageerde Trump via Twitter.

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 januari 2018

Spijt Al snel had Bannon spijt van zijn getuigenis. Zo zegt hij in een verklaring dat zijn opmerkingen gericht waren tegen Manafort, niet tegen Trump Jr. Dat is een "patriot en een goede man". "Ik betreur dat mijn late antwoord op het onnauwkeurige rapport met betrekking tot Don Jr. de aandacht van de historische verwezenlijkingen van het eerste jaar presidentschap hebben afgeleid", klinkt het. Auteur Michael Wolff verwacht dat zijn boek het einde van Trumps presidentschap betekent.

Populairder dan boek Clinton Standaard Boekhandel geeft geen exacte cijfers over bestellingen. Het boek kan wel op meer belangstelling rekenen dan het boek 'What Happened?' van Hillary Clinton.