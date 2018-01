Boef: "Ze gebruiken dit om mij te discrimineren"

Rapper Boef heeft opnieuw gereageerd op de heisa die ontstaan is nadat hij drie vrouwen die hem een lift gaven op oudejaarsnacht hoeren noemde. Gisteren bood hij al uitgebreid zijn excuses aan in de Nederlandse talkshow RTL Boulevard. Maar nu bijt hij opnieuw van zich af op Instagram. “Mijn uitspraak valt niet goed te praten, maar jullie gebruiken dit nu om mij te discrimineren." In een Instagrampost bijt de Nederlandse rapper opnieuw van zich af. "Beste mensen, er is veel ophef over de fout die ik heb gemaakt en dat is terecht, valt niet goed te praten. Maar ik krijg ook duizenden racistische reacties van mensen die mij sowieso nooit iets gunde. Nu gebruiken ze mijn fout om mij kapot te maken en zelfs letterlijk dood wensen!" Op het einde van de post excuseert hij zich opnieuw. (Lees verder onder de Instagrampost) Beste mensen, er is veel ophef over de fout die ik heb gemaakt en dat is terecht, valt niet goed te praten. Maar ik krijg ook duizenden racistische reacties van mensen die mij sowieso nooit iets gunde. Nu gebruiken ze mijn fout om mij kapot te maken en zelfs letterlijk dood wensen!! Kijk je mag mij afrekenen en uitschelden om wat ik heb gezegd. Maar om dit als excuus te gebruiken om nu vrij discriminerende taal naar mijn hoofd te slingeren maakt jou niet beter dan mij. Voor alle fans die mij vergeven en blijven steunen. Dikke SO naar jullie. Door jullie geef ik niet op en ga ik door. Nogmaals sorry voor alle dames en ik kom binnenkort terug Een bericht gedeeld door BOEF (@boef072) op 3 Jan 2018 om 4:16 (PST)

Kritiek De rapper vertelde gisteren in een filmpje op Snapchat hoe hij op oudejaarsnacht werd opgepikt door drie vrouwen, nadat hij zelf autopech had. Bij de video staat te lezen: ‘opgehaald door drie kechs’. Kech is Marokkaans voor hoer.

De kritiek op sociale media liet niet lang op zich wachten. In plaats van zijn excuses aan te bieden, deed Boef er nog een schepje bovenop. In een andere video op Snapchat legde hij uit waarom hij de vrouwen ‘kech’ noemde. “Wat doen jullie in een club met alcohol, korte rokjes om acht uur ’s ochtends. Wat ben je aan het doen? Je bent gewoon een ‘kech’. Als je thuis zit, de hele dag niets doet, studeren, dan noem ik je een vrouw. Maar wordt als ‘kech’ niet boos, als ik je een ‘kech' noem, je bent gewoon een kech", klonk het toen.

"Kech is geen hoer" De rapper was gisteren te gast in het programma RTL Boulevard. Daar bood hij zijn excuses aan. "Ik was dronken en ik heb er spijt van. Een kech betekent geen hoer, dat wordt er gewoon van gemaakt. In onze termen betekent dat evenveel als 'bitches', zei hij toen. "Het was niet per se beledigend bedoeld, maar ik begrijp wel dat het beledigend overkomt. Soms doe je gewoon dingen in een emotionele bui en heb je daar achteraf spijt van."