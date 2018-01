Boef respecteert beslissing festival

Rapper Boef is niet meer welkom op het Nederlandse muziekfestival Muze Misse, na zijn beruchte vrouwonvriendelijke uitspraken. Ook de Nederlandse reisorganisatie Corendon schrapt de samenwerking met Boef. "Boef respecteert deze beslissing, maar duikt de komende dagen opnieuw de studio in om muziek te maken voor zijn achterban", klinkt het in een statement van zijn management.

Muze Misse is een familiefestival in het Nederlandse Oss. Dit jaar was Boef de headliner op het festival, maar in een mededeling op Facebook zegt de organisatie nu dat ze niet akkoord gaan met zijn uitspraken. “Wij begrijpen alle reacties over de uitlatingen van Boef en wij nemen afstand van zijn uitspraken. De festivalorganisatie heeft vanaf het eerste moment contact gezocht met het management van de rapper om vervanging door een andere artiest te bespreken.”

Corendon

Ook de Nederlandse reissite Corendon stopt de samenwerking met Boef. Hij zou deze zomer normaal op verschillende vakantiebestemmingen optreden. Op de website en Facebookpagina van Boef staan geen aankondigingen van nieuwe optredens bij ons in België. Of hij deze zomer op een Belgisch festival staat is nog niet duidelijk.

Onze redactie deed een rondvraag, maar onder andere bij Pukkelpop en de Lokerse Feesten vinden ze dat het te vroeg is om iets over de programmering te zeggen.

"Respecteer de beslissing"

Het management van Boef heeft inmiddels een statement verspreid. "Boef respecteert het standpunt van de organisaties. Wij worden overspoeld door teleurgestelde fans die een kaartje hebben gekocht voor deze evenementen. Voor de gedupeerde fans zal hij, indien daar behoefte aan is, zelf iets organiseren", klinkt het.

"Daarnaast heeft hij 400 optredens per jaar en bereikt hij al twee jaar zijn achterban via eigen kanalen, waar hij immens populair is. Hij neemt afstand van hetgeen hij heeft gezegd in een emotionele discussie met Facebookgebruikers en Twitteraars. Komende dagen zit hij in de studio om binnen een week nog muziek uit te brengen voor zijn achterban."

