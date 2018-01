Boef biedt al rappend excuses aan

De rapper Boef heeft vanavond al rappend zijn excuses aangeboden voor zijn vrouwonvriendelijke uitspraken. Dat deed hij bij het begin van zijn optreden op Noorderslag in Nederland. Zijn eerste nummer was volledig gewijd aan de ophef die de laatste tijd ontstond over zijn persoon.

“Ik distantieer me ervan”, zegt Boef over zijn vrouwonvriendelijke uitspraken. “Maar ik word nooit de ideale schoonzoon. Ik blijf altijd Boef.” De meeste concertgangers juichten hem daarna toe. Zijn management vreesde voor gejoel, maar dat bleef uit.

Boef trad op in een volle zaal. Een paar duizend fans hadden zich daar verzameld, onder hen ook veel mensen die benieuwd waren naar hoe de rapper ontvangen zou worden door het publiek. De organisatie had de zaal op voorhand drooggelegd omdat er via sociale media opgeroepen was om met bier te gooien naar Boef.