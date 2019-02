Vanaf vandaag ligt het boek van onze collega Bo Van Spilbeeck in de winkel: "Eindelijk vrouw" is de titel. Bo Van Spilbeek vertelt over haar vele jaren als vrouw in een mannenlichaam, haar interne strijd en haar definiteve beslissing om vrouw te worden. Bij de boekvoorstelling was Bo zeer openhartig over de relatie met haar vrouw, met wie ze nog altijd samen is.