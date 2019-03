Vandaag was Bo Van Spilbeeck te gast bij Evi Hanssen in Het Heilig Huis van Hanssen op Joe. Daar vertelde Bo over haar ervaringen als oorlogsjournaliste. Ze werkte onder andere Rwanda en Burundi. Evi heeft het met haar over de gruwelijke taferelen die ze zag daar zag en vraagt wat er door haar hoofd ging als ze tijdens die opdrachten beschoten werd.