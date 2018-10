Bo Van Spilbeeck genomineerd voor meest homovriendelijke mediafiguur

Elk jaar reikt de Vlaams-Nederlandse tv-zender OUTtv de OUT Media Award uit aan de persoon die de LGBT-gemeenschap op een positieve manier onder de aandacht bracht in de media. Dit jaar is VTM NIEUWS-journaliste Bo Van Spilbeeck één van de kanshebbers.

De genomineerden werden vandaag, op Coming Outdag, bekendgemaakt. Het gaat om journaliste Bo Van Spilbeeck, acteur Sven De Ridder, actrice Anke De Ridder, journalist Rémy Bonny, Songfestivalwinnares Netta, Olympisch skiër Gus Kenworthy, reality ster Rogier van der Linden, LHBT-activiste Dinah de Riquet-Bons en Amsterdams burgemeester Femke Halsema.

Voor het eerst sinds houdt OUTtv Benelux geen aparte verkiezing voor Vlaanderen en Nederland. Vlamingen kunnen vanaf nu dus ook voor Nederlandse genomineerden stemmen en omgekeerd.

K3

In Vlaanderen ging K3 vorig jaar met de award naar huis omdat de kinderpopgroep over transseksualiteit zong in het nummer ‘Prinsesje en Superman’. Stemmen voor de meest LHBT-vriendelijke mediapersoonlijkheid 2018 kan vanaf vandaag tot en met 31 oktober via de link www.outtvpro.com/award.

