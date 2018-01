Blind getrouwd: wie koppel jij aan wie?

De ware vinden op basis van de wetenschap: vanaf volgende week is het een vraag die weer honderdduizenden Vlamingen zal bezighouden. Dan start het derde seizoen van ‘Blind Getrouwd’. De tien singles die dit jaar deelnemen zijn bekend, maar wie wordt er volgens jou aan wie gekoppeld?

Maar liefst 3.600 singles schreven zich in voor het tweede seizoen, in de hoop de ware te vinden.

Tien kandidaten

Dit jaar zijn er niet acht, maar tien kandidaten. Zij zullen hun mogelijke ware pas voor de eerste keer in het gemeentehuis zien, op hun eigen huwelijk.

Wie aan wie gekoppeld wordt, ontdekken we pas in de eerste aflevering, op maandag 29 januari, om 20.35 uur. Het enige dat we nu weten, is dat het om vijf heterokoppels gaat. Maar wie vormt er volgens jou een koppel? Laat het ons weten via onderstaande poll.