Blind Getrouwd: Tim en Esther uit elkaar

Tim en Esther, bekend van het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’, beslissen na iets meer dan een half jaar om uit elkaar te gaan. Zo zijn er nog twee van de vijf koppels uit het derde seizoen getrouwd.

“We hebben een hele mooie tijd gehad samen en leuke momenten beleefd, maar recent hebben we besloten toch elk terug onze eigen weg te gaan. We wensen mekaar absoluut het allerbeste toe in de toekomst”, laten Tim en Esther weten in een persbericht.

Tim en Frie en Aljosja en Lieve zijn nu nog de enige twee koppels die getrouwd blijven na het laatste seizoen. Met hen erbij telt Vlaanderen in totaal nu vijf Blind Getrouwd-duo’s. Ook Nick en Veerle, Evelien en Nicholas uit het tweede en Nuria en Stijn uit het eerste seizoen zijn nog steeds getrouwd.