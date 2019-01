'Blind Getrouwd' is terug: Dit is de eerste 'match'

Vandaag start op VTM het vierde seizoen van 'Blind Getrouwd'. En we maken al meteen kennis met zes van de tien deelnemers. En ook de eerste match is al bekend: Joke en Stijn worden aan elkaar gekoppeld.

De 31-jarige Gentse leerkracht Joke en de 30-jarige Gentse account manager Stijn werden door de experten gekoppeld aan mekaar. Hoe ze reageerden wanneer ze mekaar zagen, ziet de kijker in de eerste - extra lange - aflevering vanavond. En ook maakt de kijker kennis met vier van de overige acht deelnemers.

'Rosse vonk'

“Een rosse vonk, dat zou wel leuk zijn, dat is gigantisch mijn type”, zei Stijn voor hij in het huwelijksbootje stapte. Maar amper één procent van de mensen is ros volgens Stijn, dus hij denkt dat de kans zeer klein is.

De volledige uitzending van 'Blind Getrouwd' zie je vanavond om 20.35 uur bij VTM.

