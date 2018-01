Blind Getrouwd start met dubbelaflevering

Op maandag 29 januari is het eindelijk zover: dan wordt het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd afgetrapt bij VTM. De eerste aflevering is een extra lange van twee uur. Daarin maken de kijkers kennis met zes van de tien deelnemers.

Met vijf vrouwelijke en vijf mannelijke deelnemers zijn momenteel nog maar liefst 25 combinaties mogelijk. De deelnemers werden gevonden uit 3.600 kandidaturen.

De eerste aflevering is een extra lange van maar liefst twee uur, waarin de kijkers kennis maken met zes van de tien deelnemers. Zij worden gevolgd vanaf het moment dat ze het nieuws krijgen dat ze gaan trouwen. Daarna brengen ze familie en vrienden op de hoogte, zetten ze de zoektocht in naar een bruidsjurk of een kostuum, gaan ze ringen kiezen en wordt er afgeteld naar het grote moment waarop ze in het stad- of gemeentehuis hun toekomstige man of vrouw ontmoeten.

