Blind Getrouwd-koppels zien elkaar voor het eerst

Vanavond is het zover. Na elkaar maanden op tv te zien, ontmoeten de deelnemers van Blind Getrouwd elkaar eindelijk in het echt. Bij enkele kandidaten zorgt dat zelfs voor de nodige zenuwen.

De deelnemers krijgen elkaar vanavond eindelijk eens in het echt te zien. Ze blikken samen terug op de voorbije maanden en vertellen anekdotes over hun deelname aan het experiment.

De zenuwen spelen de deelnemers wel parten. Zo vraagt Lieve zich onderweg af of ze niet ‘underdressed’ is, en is Tim vooral benieuwd naar hoe sportief Damiano er nu in het echt uitziet.

