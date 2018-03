Blind Getrouwd: eerste "ik hou van jou"

In Blind Getrouwd vallen vanavond voor het eerst de grote woorden. Bij één van de koppels klinkt "ik hou van jou". Nu de koppels opnieuw gaan werken, beginnen ze aan een nieuwe fase in het experiment en dat pakken ze elk op hun eigen manier aan.

Aljosja en Lieve

Om het normale leven even te breken, heeft Aljosja een verrassing klaar voor Lieve. “Bloemen, gaat ze dat leuk vinden, of klef? Dus ik dacht: ik ga gewoon rode rozen kopen. Dat is superklef, maar wel zodanig klef dat het grappig wordt", zegt hij.

Toon en Frie

Met nog vier weken te gaan, lijken Toon en Frie geen grote bekommernissen te hebben. Al verloopt niet alles even vlot. “Het enige wat niét vlot loopt, is wanneer ik kook, omdat Frie niet gewoon is om niet te moeten koken", vertelt Toon. "Dan zie je ze echt heel verdwaald in de keuken staan van, wat moet ik nu doen. Dat is nog wel koddig om te zien.”

Mike en Marjolein

Na enkele diepgaande gesprekken en advies van hun expert, spreken Mike en Marjolein af om zich vanaf nu te concentreren op de positieve punten. Mike heeft meteen een verrassing in petto om eventuele negatieve momenten meteen een halt toe te roepen.

Damiano en Wendy

Omdat Wendy naar het buitenland moet voor het werk, zullen zij en Damiano elkaar enkele dagen niet zien. Voor ze vertrekt, maakt ze nog een ontbijt voor haar echtgenoot om het nog even gezellig te maken.

Tim en Esther

Bij Tim en Esther werd voorlopig nog niet erg veel over gevoelens gepraat. “Over gevoelens praten, je stelt je daar kwetsbaar mee op. Als ik het kan vermijden, praat ik daar liever niet over”, zegt Esther. Tim wil haar vanavond op een originele manier duidelijk maken wat er in hem omgaat.

Benieuwd bij wie vanavond “ik hou van jou” valt? Je ziet het om 20.35 uur in Blind Getrouwd op VTM.