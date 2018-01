Blind Getrouwd: deze koppels zeiden al "ja"

De eerste twee huwelijken van het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’ zijn een feit. Marjolein en Mike stapten in het huwelijksbootje en ook Lieve en Aljosja zeiden volmondig “ja”.

Vanaf de eerste seconde lieten Marjolein en Mike elkaar niet meer los. Ook tijdens hun trouwfeest spatten de vonken ervan af. “Mijn eerste indruk was top. Gewoon haar glimlach al en de manier waarop ze keek. Haar spontaniteit, de manier waarop ze me meteen vastpakte. De klik was er meteen. Dit was echt waar ik op hoopte en het is nog veel beter dan ik had gedacht. Het was echt zalig, ik kon het niet beter wensen”, zei Mike.

Zijn kersverse vrouw Marjolein was al even enthousiast. “Ik was meteen helemaal op mijn gemak. Ik wist direct “OK, bij Mike kan ik mezelf zijn”. En de stress viel dan meteen van mijn schouders. We zijn niet gestopt met praten, lachen en ons amuseren. Heerlijk”.

“Beetje onwennig”

Bij Lieve en Aljosja verliep het niet zo los en spontaan als bij Marjolein en Mike, maar ook zij zeiden wel zonder twijfel “ja”. “Het eerste moment dat we samen hadden, was nog een beetje onwennig. Je kent mekaar nog niet en ineens ben je getrouwd”, besefte Aljosja.

Ook Lieve moest het allemaal nog even laten bezinken. “Op dit moment is het wat dubbel in m’n hoofd. Er is al veel stress van me afgevallen, maar nog niet alles. Maar ik denk dat dat wel normaal is.”

We maakten gisteren ook al kennis met Wendy en Damiano. Of zij hun jawoord geven en wie de andere twee koppels zijn, zie je op maandag 5 februari op VTM.