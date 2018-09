‘Blind Date’ komt terug

VTM viert op 1 februari zijn dertigste verjaardag. Dat zal met de nodige glitter en glamour gebeuren, én met een aangepast programmaschema. Zo haalt de zender ‘Blind Date’ weer van onder het stof. De iconische begintune, de wegschuivende wand, het koppeltje dat zwaait op de trap: alles komt terug. Alleen heet Ingeborg nu Nathalie Meskens.

De beginjaren van VTM, dat was ‘Rad van Fortuin’, ‘Wedden Dat’, ‘Zondag Josdag’, ‘Cijfers en Letters’ en ‘Dallas’. En ‘Blind Date’ uiteraard, de moeder aller datingprogramma’s met de onverbeterlijke en al even iconische Ingeborg als gastvrouw. Om de dertigste verjaardag van de commerciële zender te vieren, hebben VTM en productiehuis De Mensen ‘Blind Date’ van onder het stof gehaald en zal de show na een opfrisbeurt een tweede jeugd beleven.

De legendarische begintune blijft wel bewaard, net als de spelformule. Ook nu weer jagen singles op elkaar, en aan het einde loopt het kersverse koppel zwaaiend de trap op richting buitenlandse trip. De gastvrouw van ‘Blind Date 2.0’ wordt Nathalie Meskens (36). “Ik was in mijn jonge jaren een erg grote fan. Het enthousiasme van Ingeborg, de wand die opengaat, het zwaaiende stel: allemaal pure nostalgie die op mijn netvlies gebrand staat”, herinnert Nathalie zich. “Ik kijk er dan ook geweldig naar uit om zoveel jaar na de start van het originele ‘Blind Date’ zelf gastvrouw te zijn.”

De vraag van één miljoen

“Ik ben trouwens absoluut niet de enige kijker die al jaren staat te roepen dat ‘Blind Date’ moet terugkeren”, gaat Meskens verder. “Ik kan de laatste jaren niet meer op een feestje komen of er stapt wel iemand op mij af met de vraag wanneer ze bij VTM eindelijk dat programma nog eens gaan maken. En dan volgt de vraag of het niks voor mij zou zijn om Ingeborg op te volgen. Ik heb al die keren altijd lachend gezegd dat ik dat heel graag zou doen, maar dat VTM mij nog niet gevraagd had. Toen de zender dan plots de vraag van één miljoen stelde, heb ik dan ook geen seconde getwijfeld.”

Dat uitgerekend De Mensen de nieuwe ‘Blind Date’ gaat maken, is geen toeval. Het productiehuis, dat vooral bekend is van ‘Blokken’, ‘Reizen Waes’ en ‘Last Days’, maakte eerder al een aantal reeksen van ‘Mag ik u kussen?’, een soort alternatieve datingshow met Bart Peeters.

Leuk, maar respectvol

“We willen als een van de verjaardagsgeschenken aan de kijker een ode aan het originele ‘Blind Date’ brengen”, legt VTM-programmadirecteur Davy Parmentier uit. “Met respect voor het origineel - de bekende wand, de trap - maar wel aangepast aan de tijd. Het begrip ‘daten’ heeft in dertig jaar een enorme weg afgelegd. Het moet leuk zijn, maar toch ook ernstig. De insteek voor de deelnemers is dan ook duidelijk: je gaat je amuseren, gaat op reis en houdt er misschien een lief aan over.”

Even piepen

“We hebben het vernieuwde ‘Blind Date’ al eens getest op café”, vertelt Nathalie Meskens. “Met succes. Het was geweldig plezant. En ik kan je zeggen: dit is niet zomaar een programma. Eindelijk begrijp ik waarom Ingeborg destijds zo vrolijk rondhuppelde. Eens de show begonnen is, ga je er als presentatrice volledig in op. Ik kon me tijdens de cafétest echt niet inhouden om tijdens het spelletje zelf aan de andere kant van de wand te gaan piepen, ook al was die wand voor de gelegenheid een gordijn dat was opgehangen. (lacht)”