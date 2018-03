Blijven Marjolein en Mike samen?

Nu de Blind Getrouwd-koppels al één maand getrouwd zijn, zitten ze allemaal in de laatste fase van het experiment. Binnenkort zullen ze beslissen of ze getrouwd blijven of niet. Voor Mike en Marjolein is het nu maandag al zover.

Vorige week besloten Mike en Marjolein om opnieuw apart te gaan wonen en zo wat druk van de ketel te laten. Zo kunnen ze even herbronnen en zien of ze mekaar dan toch niet zouden missen. Ondertussen blijven ze elkaar wel zien.

“Mekaar terug een beetje leren kennen via dates, daar kijk ik wel naar uit, in de hoop dat we tot rust komen en terug normaal gaan kunnen doen tegen mekaar”, zegt Marjolein. “Mijn gevoelens zijn heel tegenstrijdig. Het ene moment denk ik dat het een goede beslissing is geweest om terug apart te gaan wonen, en het andere moment twijfel ik toch nog”, reageert Mike.

Hoe staan Mike en Marjolein tegenover mekaar, nu ze het rustiger aan doen? Het eerste beslissingsmoment op maandag 26 maart, biedt uitsluitsel.