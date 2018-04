Black panther stoot Titanic van troon

De superheldenfilm Black Panther heeft in de VS een nieuw record verbroken. De film heeft nu meer geld opgebracht dan de legendarische film Titanic. Het wordt zo de derde best presterende film in de VS. Het moet enkel nog Star Wars: The Force Awakens en Avatar laten voorgaan.

Regisseur Ryan Coogler vertelt in de film het verhaal van T’Challa, gespeeld door Chadwick Boseman. T’Challa keert na de dood van zijn vader terug naar het fictieve Afrikaanse land Wakanda, om zijn rechtmatige plek als koning in te nemen. Een oude vijand vindt echter ook dat hij een recht op de troon heeft. Een claim waarmee het voorbestaan van de wereld in gevaar dreigt te komen.

De film heeft ondertussen meer dan 665 miljoen dollar opgebracht in de VS, en al meer dan 1.3 miljard wereldwijd. Een record voor een superheldenfilm. Zeker één met een beladen thema als dat van Black Panther. Het is namelijk de eerste grote blockbuster met een volledige zwarte cast.

Black Panther behoort tot de Marvell-reeks. Die is tegenwoordig in handen van Disney. Het hoofd van de Marvell Studios heeft ook al bevestigd dat er een tweede Black Panther komt.