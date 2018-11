Bizar: kunstmatig Chinees nieuwsanker maakt debuut

“Hallo iedereen, ik ben een Engelstalig artificiële intelligentie-nieuwsanker. Dit is mijn eerste werkdag voor Xinhua.” Zo kondigde de kunstmatige nieuwslezer van het Chinese persagentschap zichzelf gisteren in een filmpje aan. “Voor mijn stem en uiterlijk stond Zhang Zhao, een écht anker van Xinhua, model”, zegt de levensgetrouwe kloon. Bevreemdend: n(i)et echt.

Net als het Chinese staatspersagentschap Xinhua pakte ook Sogou - zeg maar het Google van Peking - op de World Internet Conference in Wuzhen gisteren uit met twee “AI-samengestelde ankers”: eentje voor Engelstaligen en eentje voor de Chinese kijkers. Het gaat om een soort AI-klonen van echte ankers van vlees en bloed, met dezelfde gezichten en stemmen.

De computergestuurde nieuwslezers leren intonatie, lipbeweging en gezichtsuitdrukking uit opgenomen videobeelden van hun modellen. Er is natuurlijk één erg groot verschil tussen model en afgeleide, wat de realisatie van de AI-ankers vanuit bedrijfsoogpunt financieel interessant maakt: ze kunnen 24/7 in het getouw blijven, op verschillende platformen tegelijkertijd.

Verschillende mediakanalen

Xinhua zal de AI-ankers inzetten op sommige mediakanalen, zoals hun Engelse en Chinese apps, hun openbare WeChat-account, hun tv-webpagina en hun twee accounts op de Chinese microblogsite Weibo.

Voor de enen een bevreemdend beeld, voor anderen zelfs ronduit beangstigend. Maar de kans lijkt toch reëel dat dit de toekomst is. Al zullen we naar alle waarschijnlijkheid nog wel even moeten/mogen wachten op de AI-versies van Martine Tanghe of Dany Verstraeten.