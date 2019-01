Birgit Van Mol kon tranen bijna niet bedwingen tijdens VTM NIEUWS: "Enorme steun gekregen"

Nieuws maken, dan moet je in veel gevallen je emoties opzij kunnen zetten. Maar dat lukt niet altijd. Dat vertelt ook VTM NIEUWS-anchor Birgit Van Mol in de tweede aflevering van '30 jaar VTM NIEUWS'. Zo kreeg ze het moeilijk tijdens de berichtgeving over de begrafenis van Guido Depraetere, een van de founding fathers van VTM. "Ik wilde absoluut niet wenen", vertelt Birgit. "Ik moest pompen om erdoor te geraken. Maar nadien zeiden heel veel mensen mij: 'nu zien we pas dat jullie echte mensen zijn'".

De volledige aflevering van '30 jaar VTM NIEUWS' zie je vanavond om 21.30 bij VTM.