Birgit Van Mol doorkruist heel Vlaanderen voor 'Rode Neuzen Dag Magazine'

VTM NIEUWS-anker Birgit Van Mol zal voor Rode Neuzen Dag heel Vlaanderen doorkruisen voor het Rode Neuzen Dag Magazine. "Het is onze bedoeling om in het magazine aan de hand van een aantal reportages de problemen waarmee jongeren kampen onder de aandacht te brengen", zegt de Rode Neuzen Dag-ambassadrice.

"Op deze manier ga ik letterlijk luisteren naar de jongeren hun verhalen. Schrijnende verhalen vaak. Maar ze bewijzen wel dat er nood aan is om te praten over psychische problemen en om dit thema uit de taboesfeer te trekken. Helemaal waar Rode Neuzen Dag voor staat."

Deze editie van Rode Neuzen Dag staan de scholen centraal. Daarom heeft de redactie van het Rode Neuzen Dag Magazine onder andere ook een aparte rubriek waarbij een aantal kwetsbare jongeren hun psychisch lijden schetsen in een tekening op een schoolbord. "Vaak raken die tekeningen echt", stelt Birgit.

Actievoerders

In het Rode Neuzen Dag Magazine is er uiteraard ook bijzondere aandacht voor actievoerders. "Ik heb er verschillende bezocht en het is ongelooflijk hoeveel creatieve ideeën er zijn om geld in te zamelen voor Rode Neuzen Dag. Of het nu individuen of hele groepen zijn; de actievoerders zijn de motor die Rode Neuzen Dag doet draaien. We kunnen hen niet genoeg bedanken". Het magazine sluit telkens af met een muzikale noot.

Het Rode Neuzen Dag Magazine zal van maandag 26 tot vrijdag 30 november dagelijks te zien zijn na het Weer bij VTM.

Volop aan het werk voor het @rodeneuzendag magazine, dat vanaf 26/11 wordt uitgezonden op @VTM . Al straffe getuigenissen gehoord en toffe acties gezien. Wat doe jij? #hetscheeltalsjedeelt pic.twitter.com/4I2ktkd4dw — Birgit Van Mol (@BirgitVanMol) 14 november 2018

