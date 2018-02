Binnenkort kan je Mario Kart op je gsm spelen

Gamebedrijf Nintendo werkt aan een smartphoneversie van Mario Kart. Dat laat het bedrijf zelf weten. Nintendo kondigt ook een film van de bekende loodgieter en zijn vriendjes aan.

Vorig jaar nog kwam Mario Kart 8 Deluxe uit voor de Switch-console en vandaag kondigt Nintendo aan dat ze werken aan een versie voor smartphones. Hoe die eruit zal zien, is nog niet bekend. Nintendo geeft voorlopig geen verdere details.

Het is niet de eerste keer dat Nintendo een app of game voor smartphones zou uitbrengen. De spelletjesmaker bracht eerder bijvoorbeeld al 'Miitomo' uit. Dat is een applicatie waar spelers hun eigen personage kunnen maken waarna ze op bezoek konden bij bevriende spelers om allerlei vragen te stellen (en te beantwoorden). Nintendo kondigde eerder al aan dat 'Miitomo' twee jaar na de introductie ervan al stopt. Vanaf 9 mei zal je de app niet meer kunnen gebruiken.

Film

Daarnaast kondigt Nintendo ook aan dat ze samen met filmdistributeur Universal werken aan een film met Mario. Ook over de film zijn nog geen verdere details bekend.