Biënnale van Venetië geopend

In Venetië is de kunstbiënnale opengegaan voor bezoekers.

Het kunstevenement is aan zijn 58ste editie toe en duurt onder de titel "May You Live in Interesting Times" tot 24 november. Curator is de Amerikaan Ralph Rugoff.

Er zijn werken te zien van ongeveer tachtig kunstenaars. Bovendien presenteren zowat negentig landen bijdragen van kunstenaars uit hun land.

Reeds vandaag vindt de toekenning van de prijzen plaats. De jury staat onder leiding van Stephanie Rosenthal.

De Franse Gemeenschap zorgde voor de invulling van het Belgisch paviljoen, met name via het project "Mondo Cane" van de Brusselse kunstenaars Jos de Gruyter en Harald Thys (foto boven). Dat paviljoen heeft een eervolle vermelding gekregen.