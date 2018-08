Bieber in Antwerpen? Gefopt door Sam De Bruyn

Justin Bieber was vorige week in Antwerpen. Of toch niet? De superster werd vorige week gespot aan het Hilton-hotel, maar uiteindelijk bleek niemand minder dan Qmusic-dj Sam De Bruyn de superster te imiteren. Hij nam iedereen beet voor het spelletje 'Sam, Heidi of Wim: wie verdenk jij?'

Met de hulp van de beste stylist en make-up artist van ons land, Eline De Munck, de echte chauffeur van Justin Bieber, een Nederlands model dat sprekend op Hailey Baldwin lijkt, de bodyguard van U2 én een eigen tourmanager slaagde hij erin om een dag lang trending topic te zijn en de wereld te doen geloven dat Bieber op zoek was naar een verlovingsring in Antwerpen.

“Ik heb nog nooit van mijn leven zoveel zenuwen gehad! Dit was zo moeilijk om te doen!”, bekende Sam deze ochtend op Qmusic.