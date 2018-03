Beyoncé en Jay-Z samen op wereldtournee

Powerkoppel Beyoncé en Jay-Z heeft vandaag een gezamenlijke wereldtournee 'On The Run II' (OTR II) aangekondigd. De twee houden geen halt in ons land, wie ze wil zien moet naar Nederland of Frankrijk afzakken.

De rapper en zijn echtgenote openen met een concert in het Engelse Cardiff op zes juni. Daarna staan 36 data gepland waaronder in Parijs, Nice en Amsterdam. Nadien zakken de twee af naar Noord-Amerika waar ze niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Canada op scène zullen staan.

Tweede tournee

Het was Beyoncé zelf die met het nieuws naar buiten kwam door haar 112 miljoen volgers op Instagram een reeks foto’s te tonen waarop het koppel te zien is met de afkorting OTR II. Dat is een referentie naar hun gezamenlijke tournee in 2014 die de naam On The Run kreeg.

Beyoncé’s terugkeer naar het podium, sinds de geboorte van haar tweeling, staat echter al eerder gepland. In april is ze een van de headliners op Coachella, het Amerikaanse festival waar heel bekend Hollywood steevast naartoe gaat.

Voor Jay-Z wordt de nieuwe tournee een vervolg van zijn 4:44-tournee waarin hij Beyoncé om vergiffenis vroeg na zijn amoureuze misstap.

Verwacht wordt dat de concertreeks de meest winstgevende zal worden van dit jaar.