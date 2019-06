Bewijzen deze beelden dat Iraans leger achter aanval zit op olietankers?

Het Amerikaanse leger heeft beelden vrijgeven waarop volgens hen te zien is hoe het Iraanse leger een niet ontplofte mijn van een olietanker haalt. Het zou gaan om één van de olietankers die gisteren beschadigd raakte in de Golf van Oman.

Volgens het Amerikaanse leger is op de beelden te zien hoe een boot van de Revolutionaire Garde één van de olietankers benadert. Vervolgens zou te zien zijn hoe de bemanningsleden een niet ontplofte mijn van de olietanker halen.

Iran ontkende eerder al alle betrokkenheid bij het incident. “Iran wijst de ongefundeerde Amerikaanse claim met betrekking tot de olietankerincidenten van 13 juni categorisch af en veroordeelt deze in de sterkst mogelijke bewoordingen. Het is ironisch dat de VS, die zich onwettelijk terugtrokken uit het Joint Comprehensive Plan of Action (de nucleaire deal, red.), Iran nu oproepen om over te gaan tot onderhandelingen en diplomatie”, klinkt het in een mededeling van Teheran aan de VN.

Vermoedelijke aanval

Twee olietankers, de Front Altair en de Kokuka Courageous, waren op 13 juni het doelwit van een vermoedelijke aanval. Het Iraanse persbureau IRNA meldde dat de Iraanse marine in totaal 44 opvarenden heeft gered van twee brandende tankers na een “ongeluk” in de Golf van Oman.

De 23-koppige bemanning van de tanker Front Altair bestond uit elf Russen, een Georgiër en elf Filipijnen, heeft Frontline, de Noorse rederij van het tankschip, laten weten. De bemanningsleden werden “overgebracht naar een vaartuig van de Iraanse marine en aan land gebracht in een Iraanse haven”. Frontline werkt aan een snelle repatriëring van de bemanningsleden.

De bemanning van het andere schip, de Kokuka Courageous, werd volgens het bedrijf Bernhard Schulte Shipmanagement door een schip van de Amerikaanse marine opgenomen. “De crew is in veiligheid”, aldus een Londense woordvoerder. Hij bevestigde dat de 21 bemanningsleden niet onder de hoede van de Iraanse autoriteiten stonden.

De Kokuka Courageous heeft methanol aan boord. De lading is nog intact en het vrachtschip dreigt niet te zinken. Wel moet de schade bekeken en hersteld worden. Wat er precies gebeurd was bij het incident met het schip, kon de woordvoerder niet zeggen.

