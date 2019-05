In Hilvarenbeek, net over de Nederlandse grens, is het muziekfestival Best Kept Secret begonnen. Op de terreinen van safaripark Beekse Bergen is dat, rond een meer. Ook voor veel Vlamingen is dit dé start van het festivalseizoen - één derde van alle festivalgangers komt dan ook uit Vlaanderen. Vanavond staat met Bon Iver de eerste klepper op het podium.