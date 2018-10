"Bende van Jan de Lichte" met Matteo Simoni in première

Op het Film Fest Gent is gisterenavond de Bende van Jan de Lichte in première gegaan. Het Film Fest is dus niet langer voorbehouden voor films, want de eerste twee afleveringen van de VTM-serie werden er integraal aan het publiek voorgesteld.

Matteo Simoni speelt in de serie Jan De Lichte de struikrover die in de achttiende eeuw de streek van Aalst onveilig maakte. Gisterenavond stelde Simoni samen met zijn collega-acteurs de eerste twee afleveringen voor aan het publiek.

De serie is gebaseerd op het boek van Louis Paul Boon en speelt zich af in de achttiende eeuw, de tijd waarin Jan De Lichte als een Vlaamse Robin Hood opkomt voor de armen en vecht tegen de corrupte machthebbers. De draaidagen waren volgens Simoni dan ook erg zwaar. "We draaiden acht maanden lang in een bos, met hetzelfde kostuum dat altijd vuil moest zijn, maar alles moest er echt, ontroerend en menselijk uitzien", vertelt hij.

Het is nog niet duidelijk wanneer de serie op VTM te zien zal zijn.