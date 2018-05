Belgische zangeres Maurane overleden

De Belgische zangeres Maurane is op 57-jarige leeftijd overleden. Haar levenloze lichaam werd gisterenavond aangetroffen in haar bed, in haar woning in Schaarbeek. Een woordvoerder van het Brusselse parket bevestigt het nieuws aan Belga.

"Er is een opsporingsonderzoek geopend. Een wetsdokter en het labo van de federale politie zijn ter plaatse gegaan", zegt de woordvoerder. Volgens hem wordt het overlijden op dit moment niet als verdacht beschouwd.

Maurane haar echte naam was Claudine Luypaerts, ze werd op 12 november 1960 geboren. De vrouw is de dochter van een componist en een pianolerares en was zelf gebeten door de muziekmicrobe. Maurane was vooral bekend in de Franstalige helft van België.

11 albums

Maurane maakte in totaal zelf elf albums, met als eerste "Danser" (1986). Haar laatste album, "Ouvre", dateert van 2014. Daarna hield ze het artiestenleven twee jaar lang voor bekeken wegens problemen met haar stembanden. In 2016 begon ze opnieuw op te treden.

Tournee 2019

Afgelopen weekend stond Maurane nog op de planken. Zaterdag trad ze op in het Brusselse Egmontpaleis, terwijl ze zondag in het kader van het Irisfeest van het Brussels gewest aan het werk te zien was op het Paleizenplein. Daarnaast werkte ze ook aan een nieuw album ter ere van Jacques Brel, dat voor de herfst van 2018 was gepland, en een nieuwe tournee in 2019.

De zangeres kreeg in ons land in 2003 de onderscheiding van ridder in de Kroonorde. In Frankrijk werd ze in 2011 gedecoreerd als officier in de Orde van Kunst en Letteren. Behalve als zangeres was ze ook als actrice actief, meest recent nog in de Franse film "Le Collier rouge" (2018) van regisseur Jean Becker.

Enkele van de bekendste nummers van Maurane zijn 'Sur une Elude de Bach', 'Toutes les mamans' en 'Tu es mon autre'.