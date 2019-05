Belgische Sylvia Huang haalt finale Koningin Elisabethwedstrijd

De Belgische Sylvia Huang (25) gaat samen met elf andere violisten door naar de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd. Dat maakte juryvoorzitter Gilles Ledure deze nacht bekend na afloop van de halve finales.

De andere finalisten zijn Stella Chen (VS), Timothy Chooi (Canada), Ioana Cristina Goicea (Roemenië), Luke Hsu (VS), Stephen Kim (VS), Shannon Lee (Canada), Seiji Okamoto (Japan), Júlia Pusker (Hongarije), Eva Rabchevska (Oekraïne), Ji Won Song (Korea) en Yukiko Uno (Japan).

De internationale muziekwedstrijd werd in 1937 opgericht door de Belgische Koningin Elisabeth. De competitie staat om beurt in het teken van viool, piano en zang, en sinds vorig jaar ook cello. De vorige viooleditie vond plaats in 2015.

Om geselecteerd te worden moesten de kandidaten, tussen 18 en 30 jaar, stukken van onder meer Bach, Paganini en een werk naar keuze met pianobegeleiding insturen. Van de 172 inzendingen, namen na een aantal afzeggingen uiteindelijk 54 violisten uit 19 verschillende landen het tegen elkaar op. Sylvia Huang is de enige Belgische deelnemer. De 25-jarige Huang, komt uit Henegouwen en is eerste violiste bij het Koninklijk Concertgebouworkest van Amsterdam.

De finale vindt van 20 tot 25 mei plaats in Bozar. Voor de finale worden de kandidaten gedurende een week afgezonderd in de Muziekkapel Koningin Elisabeth. Daar moeten ze een nog onbekende en onuitgegeven partituur instuderen en mogen ze geen contact met de buitenwereld hebben.

Het muziekstuk is dit jaar van de Finse componist Kimmo Hakola. Dat moeten de finalisten opvoeren met het Belgian National Orchestra, geleid door Hugh Wolff. De winnaar krijgt een geldprijs en een zeldzame Huggins-viool van Stradivarius uit 1708, die hij of zij vier jaar lang mag bespelen.