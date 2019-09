De Limburger Tom Herck heeft een van zijn kunstwerken in brand mogen steken op het legendarische festival 'Burning Man', in Nevada. Dat is een eer. Het is een traditie om op de laatste dag van het festival verschillende kunstwerken in brand te steken. De creatie van Van Herck heet 'The Wall' en verwijst naar de muur die president Trump wil bouwen op de grens met Mexico. Het kunstwerk stelt een soort van paard van Troje voor in de vorm van een piñata.