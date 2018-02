Belgisch café is 2de mooiste ter wereld

Het Belgische King George Cafe in Sint-Niklaas is verkozen tot het tweede mooiste café ter wereld. Dat werd gisteren bekendgemaakt op de prestigieuze World Interior Awards in Londen, zeg maar de Oscars voor het mooiste café.

Eind oktober kregen ze bij King George het nieuws dat het café genomineerd was voor de prestigieuze World Interior Awards in Londen en tot de laatste zeven finalisten behoorde voor het mooiste ingerichte café ter wereld.

Gala

In de shortlist was King Georg Cafe de enige Europese gekwalificeerde zaak, naast horecaconcepten uit Melbourne, Sydney en Shanghai. Gisteravond ging Moby341 Café uit Melbourne aan de haal met de eerste prijs, King George Cafe won zilver.

(Lees verder onder de foto)

Engelse bibliotheek

“Ons café is ons paradepaardje waarin we al onze klanten integreerden en dat zorgt voor een buzz doorheen ons gebouw”, zegt creatief directeur Nicolas Block. "We probeerden zowel met het interieur als het concept anders te zijn. Centraal staat een grote marmeren bar in Irish Green, met daarboven een grote carrousel met verlichting waar we speelden met hippe prints. In het midden van de zaak kan je een typisch Engelse bibliotheek vinden, een knipoog naar King George himself, en ten slotte is er nog onze urban jungle waar we zelfs een échte serre integreerden.”

(Lees verder onder de foto)

Lunchcafé en koffiespot

King George Cafe is gelegen in de gebouwen van het creatieve agentschap King George in Sint-Niklaas en werd zowel bedacht als ingericht door z'n eigen interieurteam. Het café doet dienst als ontmoetingsplek voor zowel werknemers en klanten, maar ook als lunchcafé en koffiespot voor mensen en bedrijven uit de buurt.