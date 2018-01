Belgisch bedrijf geeft laptop extra schermen

Het Belgische bedrijf Slidenjoy stelt tijdens CES, de grootste technologiebeurs ter wereld, in Las Vegas hun toestel voor dat een laptop voorziet van twee extra schermen. Het is zo licht dat het mee kan in de laptoptas. Gamers, monteurs en zakenmensen zijn er gek op.

Tijdens een crowdfunding op Kickstarter verzamelde Slidenjoy 600.000 euro. Intussen heeft het bedrijf een deal gesloten met MediaMarkt en zal het binnenkort 100.000 exemplaren per maand produceren. Tijdens CES in Las Vegas tonen ze hun nieuwe prototypes.

Het toestel wordt gemaakt in een fabriek in Charleroi. Voor één exemplaar betaal je 499 euro.