België niet naar finale Eurovisiesongfestival

Eliot Vassamillet is er met het nummer "Wake Up" niet in geslaagd de finale van het Eurovisiesongfestival 2019 te halen. Die finale vindt zaterdag plaats in Tel Aviv. Het is al het tweede jaar op rij dat België strandt in de halve finales.

De 18-jarige Eliot, gekleed in een jas van Walter Van Beirendonck, leek een beetje onder de indruk van de omstandigheden. Het begin van de song klonk ook minder toonvast, maar naar het einde toe herpakte de jongeman zich.

Eliot, afkomstig uit Bergen werd door de Franstalige openbare omroep RTBF aangeduid als Belgische deelnemer. Hij nam eerder al deel aan het zevende seizoen van "The Voice Belgique". In Tel Aviv vertolkte hij een nummer dat is gecomponeerd door Pierre Dumoulin, de zanger van de groep Roscoe.

Favorieten gaan door

De landen die wel doorgaan naar de finale: Griekenland, Wit-Rusland, Servië, Cyprus, Estland, Tsjechië, Australië, IJsland, San Marino en Slovenië. De televoters thuis en de professionele jury's uit de Eurovisielanden bepaalden de resultaten, elk voor 50 procent. De punten die de landen gekregen hebben in de halve finales, worden pas bekendgemaakt na de finale.

De tweede halve finale volgt donderdag. Zes landen zijn rechtstreeks geplaatst voor de finale op zaterdag 18 mei: gastland Israël, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.