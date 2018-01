Belgen luisteren 2,5 uur per dag naar muziek

Gemiddeld luisteren Belgen 2,5 uur per dag naar muziek. Dat blijkt uit een onderzoek van IFPI, dat de wereldwijde platenindustrie vertegenwoordigt. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, besteden vooral mensen van 55 tot 64 jaar het meeste tijd aan muziek luisteren.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Ipsos in opdracht van IFPI, dat de wereldwijde platenindustrie vertegenwoordigt.

Gemiddeld luisteren Belgen 17,2 uur per week naar muziek, ofwel 2,5 uur per week. Dat is meer dan het gemiddelde van 2 uur per dag van de dertien grootste muziekmarkten, met name Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden, Australië, Canada, Japan, Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de leeftijdsgroep 55-64 jaar het meest tijd besteedt aan muziek beluisteren. Zij luisteren bijna drie uur per dag, ofwel bijna twintig uur per week. Zij worden gevolgd door de 45-54-jarigen met meer dan 18 uur per week.

Uit de cijfers blijkt ook dat bijna de helft van de mensen naar muziek luistert via de radio, zo'n zestien procent koopt z'n muziek aan. Betalende streamingdiensten zoals Apple Music, Spotify of Deezer zijn dan wel aan een opmars bezig, toch luistert nog maar vijf procent van de mensen muziek via deze betalende diensten.