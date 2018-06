Belg verbruikt 1,17GB mobiele data per maand

Belgen met een actieve datasimkaart verbruikten maandelijks gemiddeld 1,17 gigabyte aan mobiele data. Dat blijkt uit de jaarlijkse statistieken van het Belgische Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). Het mobiel dataverbruik neemt volgens het BIPT stevig toe in België.

Toch zit het nog steeds een heel stuk onder het gemiddelde voor de OESO-landen, dat in 2017 op 1,89 gigabyte per maand lag. Finland en Letland waren vorig jaar koploper met respectievelijk 10,59 en 8,21 gigabyte per maand.

Het BIPT stelt voorts vast dat voor internet 52 procent van de breedbandlijnen een snelheid heeft van meer dan 100 MB en dat op de vaste telefoniemarkt het aantal lijnen blijft dalen. In een verder toenemende bundelmarkt is ‘4-play’ de sterkste stijger, maar blijft ‘3-play’ de populairste bundel. Ten slotte blijft het aantal TV-huishoudens groeien en kijkt reeds 92 procent digitaal tv.

Mobiele breedband

Wat de mobiele markt betreft merkt het BIPT een toename met 6,7 procent van het aantal abonnementen, en een sterke daling met 27,2 procent van het aantal vooraf betaalde kaarten. Het aantal simkaarten voor mobiele breedband groeide met 14,8 procent tot bijna 8,59 miljoen. Het totale mobiele datagebruik lag met 127 miljard megabytes zowat 63 procent hoger dan in 2016.