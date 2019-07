Belg strijdt mee om 2,7 miljoen euro in finale Fortnite

Vanavond wordt in New York gestreden om de wereldtitel Fortnite. Een razend populair online computerspel. De finale zal wereldwijd live gevolgd worden door miljoenen fans. De winnaar trekt naar huis met een prijzenpot van 2,7 miljoen euro. Bij de 100 finalisten is ook nog één Belg: een jongen van 15.

100 spelers worden vanuit de lucht gedropt op een eiland. Tot de tanden gewapend proberen ze elkaar om zeep te helpen. Wie het langst overleeft wint.

Da's kort uitgelegd hoe het razend populaire spel Fortnite in elkaar steekt. In 2017 uitgebracht en dankzij de flashy personages, coole dansjes en simpele formule is het het populairste computergame van de afgelopen jaren.

Dit WK begon met 40 miljoen deelnemers. In de finale vanavond blijven nu nog 100 kanshebbers over. 23.000 mensen zullen de finale live volgen in het uitverkochte Arthur Ashe Stadium in New York, bekend van de US Open tennis. Nog eens miljoenen anderen volgen de livestream op Youtube.

Bij de 100 finalisten 1 Belg: Evan Depauw. Een jongen van 15. Als hij wint vanavond, krijgt hij maar liefst 2 miljoen 700.000 euro. Ter vergelijking: da's vijf keer meer dan Egan Bernal krijgt als hij vanavond de Tour De France wint.